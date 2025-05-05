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В Костюковичах мужчина на улице чуть не задушил женщину

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  • 5.05.2025, 13:00
  • 2,836
В Костюковичах мужчина на улице чуть не задушил женщину
иллюстративное фото

За то, что она разговаривала по телефону.

Уголовное дело за угрозу убийством возбудили в отношении 31-летнего жителя Костюковичей, сообщил неофициальный телеграм-канал МВД.

Во время прогулки мужчина случайно увидел свою 29-летнюю подругу, которая разговаривала по телефону.

«Неизвестно, что ревнивец нафантазировал, но спустя пару минут он подбежал к женщине, повалил на землю и начал душить», — рассказали в ведомстве.

Свидетельницей инцидента стала их общая знакомая. Она их разняла. После этого потерпевшая обратилась в милицию.

За угрозу убийством возбуждено уголовное дело.

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