В Костюковичах мужчина на улице чуть не задушил женщину

В Костюковичах мужчина на улице чуть не задушил женщину3
- 5.05.2025, 13:00
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За то, что она разговаривала по телефону.
Уголовное дело за угрозу убийством возбудили в отношении 31-летнего жителя Костюковичей, сообщил неофициальный телеграм-канал МВД.
Во время прогулки мужчина случайно увидел свою 29-летнюю подругу, которая разговаривала по телефону.
«Неизвестно, что ревнивец нафантазировал, но спустя пару минут он подбежал к женщине, повалил на землю и начал душить», — рассказали в ведомстве.
Свидетельницей инцидента стала их общая знакомая. Она их разняла. После этого потерпевшая обратилась в милицию.
За угрозу убийством возбуждено уголовное дело.