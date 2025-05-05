Американский истребитель F-47 бросает вызов Китаю и России 5.05.2025, 13:04

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Инженеры, возможно, нашли способ вывести скрытность на новый уровень.

Новый истребитель шестого поколения F-47 от Boeing обещает стать настоящим прорывом в военной авиации, пишет издание 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

На первых изображениях самолета внимательные эксперты заметили необычные для стелс-самолетов элементы — маленькие передние крылышки, которые вызвали бурные обсуждения в военных кругах.

В отличие от китайского J-20 с крупным ПГО (передним горизонтальным оперением), заметно увеличивающим радиолокационную заметность, у F-47 крылья меньше и аккуратно вписаны в корпус. Это может означать, что инженеры Boeing нашли способ повысить маневренность и стабильность самолета на высоких скоростях — без ущерба для его «невидимости».

F-47, как предполагается, не имеет вертикальных стабилизаторов и рулей, традиционно отвечающих за управляемость. Поэтому небольшое ПГО, создающее дополнительную подъемную силу, может сработать.

«Мы создаем самолет, который будет отвечать потребностям ВВС на десятилетия вперед — сочетая передовые технологии малозаметности с выдающейся производительностью», — заявила Линда Харроу, вице-президент Boeing.

Похоже, F-47 станет не просто еще одним истребителем, а вызовом всему миру — особенно Китаю и России.

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