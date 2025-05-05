Ученые разработали уникальную молекулу

Ученые разработали уникальную молекулу1
- 5.05.2025, 13:06
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Она поможет создать компьютеры будущего.
Уникальность разработки заключается в том, что электроны пролетают через нее, как пули, сохраняя всю энергию.
Начиная с 1980-х годов, компьютеры постепенно становились меньше, легче и лучше оснащены для хранения и обработки больших объемов данных. Сегодня человечество вплотную приблизилось к физическим ограничениям кремниевых технологий – дальнейшее уменьшение компонентов требует принципиально новых подходов.
Как сообщает Phys.org, именно над этой проблемой трудятся ученые из Университета Майами. Они стремятся создать электрические цепи без применения традиционных металлов и кремния. Вместо этого они используют молекулярные материалы в качестве основы для ключевых компонентов компьютеров – транзисторов, сенсоров и межсоединений внутри микрочипов.
Известно, что специалистам уже удалось разработать самую высокопроводящую органическую молекулу, когда-либо известной науке. Это открытие создает предпосылки для создания более миниатюрных и мощных вычислительных устройств. Примечательно, что новое вещество основано преимущественно на природных элементах, таких как углерод, азот и сера.
«До сих пор молекулы теряли проводимость с увеличением размера, но наша молекула работает как скоростная магистраль для электронов. Электроны пролетают через нее, как пули, не теряя энергию. Это может стать самым эффективным способом передачи данных в любых материалах», – комментирует Кун Ван, доцент физики в Университете Майами.
Создание и тестирование молекулы заняло более двух лет. Главная особенность разработки заключается в ее стабильности при нормальных условиях и обеспечении рекордной проводимости на больших расстояниях.
Это открытие может стать основой для создания более компактных, доступных и энергоэффективных компьютеров. Кроме того, оно открывает путь к технологиям, невозможным в рамках традиционной кремниевой архитектуры, например, в квантовых вычислениях.