Украина объявила в розыск уроженца Беларуси

Украина объявила в розыск уроженца Беларуси3
- 5.05.2025, 13:21
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Он пытал гражданских в оккупированном Скадовске.
Украина заочно арестовала и объявила в розыск 41-летнего уроженца Беларуси Виктора Богатурова. Его обвиняют в том, что он отдавал приказы пытать гражданских в оккупированном Россией Скадовске и сам лично принимал участие в пытках, пишет «Радыё Свабода».
Виктор Богатуров — гражданин России, полковник армии РФ, родившийся в Слуцке. По информации следственных органов Украины, он выполнял функции военного коменданта Скадовского района Херсонской области и лично участвовал в пытках и избиения мэра Скадовска Александра Яковлева, его заместителя и секретаря горсовета.
Яковлев смог покинуть оккупированную территорию и рассказать украинским следователям о происходящем в Скадовске. По его словам, Богатуров лично избивал его во время допросов, а также отдал приказ российским военным пытать других задержанных, чтобы добиться у них информации об «украинских диверсионных группах».