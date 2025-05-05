закрыть
5 мая 2025, понедельник, 13:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украина объявила в розыск уроженца Беларуси

3
  • 5.05.2025, 13:21
  • 2,228
Украина объявила в розыск уроженца Беларуси

Он пытал гражданских в оккупированном Скадовске.

Украина заочно арестовала и объявила в розыск 41-летнего уроженца Беларуси Виктора Богатурова. Его обвиняют в том, что он отдавал приказы пытать гражданских в оккупированном Россией Скадовске и сам лично принимал участие в пытках, пишет «Радыё Свабода».

Виктор Богатуров — гражданин России, полковник армии РФ, родившийся в Слуцке. По информации следственных органов Украины, он выполнял функции военного коменданта Скадовского района Херсонской области и лично участвовал в пытках и избиения мэра Скадовска Александра Яковлева, его заместителя и секретаря горсовета.

Яковлев смог покинуть оккупированную территорию и рассказать украинским следователям о происходящем в Скадовске. По его словам, Богатуров лично избивал его во время допросов, а также отдал приказ российским военным пытать других задержанных, чтобы добиться у них информации об «украинских диверсионных группах».

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Шоу начинается
Шоу начинается Сергей Алексашенко
Россия пошла на унижение
Россия пошла на унижение Сергей Корсунский
Курс — на Красную площадь
Курс — на Красную площадь Александр Невзоров
Успешные операции Украины напугали Кремль
Успешные операции Украины напугали Кремль Петр Олещук