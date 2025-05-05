«В Турцию всем троим было удобно добраться» 5.05.2025, 13:34

В каких странах уехавшие белорусы встречаются с родителями.

Сотни тысяч белорусов могли уехать за границу после 2020−2022 годов. Не все могут вернуться на родину. Для встречи с родными семьи иногда выбирают третью страну — чаще ту, куда не нужна виза, хотя иногда в приоритете другие параметры.

Издание devby опубликовало семь локаций, где белорусы виделись с родителями в последнее время или планируют.

Турция. «Мы из Грузии постоянно туда на visarun летали»

Стамбул

Алена в прошлом году решила встретиться с родителями в Турции. Сама Алена жила в Грузии, ее мать — в Беларуси, отец — в Саудовской Аравии. В Турцию всем троим было удобно добраться. Отец как раз оказался там в командировке.

«Он работал, а вечером мы встречались, и выходные провели вместе», — рассказывает собеседница.

В Турцию никому из них не нужны были визы. А вот чтобы белорусу полететь в Саудовскую Аравию, нужна виза этой страны, которую легче получить, если есть другая виза, например, шенгенская, объясняет Алена.

Билеты для матери из Беларуси и обратно стоили около 400−500 долларов. Дорога была без пересадок. Из Грузии Алена летела самолетом — 300 долларов. В отелях были сниженные цены — не сезон.

«Было очень классно. Погода была комфортная. Мы могли гулять, не жарко, но уже достаточно тепло, и цены нормальные. Можно было в центре найти хорошее жилье… Там очень развита сеть автобусов, и дороги очень хорошие, качественные. Как при всех диктатурах», — отмечает она.

Она говорит, что не боялась лететь в Турцию.

«Мы же из Грузии постоянно туда на visarun все гоняли. Поэтому не было мыслей, что может что-то случиться. <…> Разве что по мелочам обманывали, как туристов. Один раз мы за обед заплатили 200 баксов, потому что не спросили цену рыбы», — рассказывает белоруска.

Плюсы: не нужна виза белорусам; удобная инфраструктура; относительно недорого; тепло.

Но: Руководство Турции поддерживает контакты с руководством Беларуси и России. Если белорусу угрожает политическое преследование в Беларуси, ему стоит об этом помнить. Однако пока не известно, чтобы Турция выдавала кого-либо по политическим причинам Беларуси.

Есть еще нюанс при перелетах. В некоторых рейсах турецких авиалиний запасным указан аэропорт в Минске. То есть турецкий борт может приземлиться в Минске в случае чрезвычайной ситуации, даже если он туда не направлялся.

Дубай, ОАЭ. «Не было никаких проблем»

Полина живет с мужем в Литве, их родители — в Беларуси. В 2021 году они встретились с родителями мужа в Дубае.

«Мы никогда там не были, и было интересно посмотреть другую страну. В Дубай лететь абсолютно безопасно, не было никаких проблем», — рассказывает она о причине выбора.

Важный фактор — белорусам в ОАЭ не нужна виза. Билеты тогда обошлись Полине и ее мужу примерно в 700 евро, отель на 10 дней — около 2500−3000 евро.

«Некоторые родители моих друзей как-то оформляют визы в Европу, но таких немного. Делать визу очень дорого и долго. И еще не факт, что тебе вообще ее дадут. А если есть возможность встретиться быстрее в стране, куда виза ни им, ни тебе не нужна, то, конечно, выбор очевиден», — отмечает Полина.

Плюсы: с 2024 года белорусам не нужна виза, если поездка длится менее 60 дней; есть прямые рейсы.

Но: относительно высокие цены на билеты и проживание.

Белорусам, которых могут преследовать на родине по политическим причинам, лететь в ОАЭ небезопасно, поскольку спецслужбы этих двух стран подписали соглашение о сотрудничестве.

Египет. «Мужа в Польше не пустили на рейс как раз из-за иностранного паспорта»

В 2023 году Полина встречалась со своими родителями в Египте. Тогда отдых на 10 дней в отеле вместе с билетами обошелся в три тысячи евро.

Она отмечает, что белорусам, у которых есть европейский паспорт, стоит заранее уточнить: возможно, им нужны визы в определенные страны за пределами Евросоюза, даже если с белорусским паспортом они не требуются.

«Когда мы летели в Египет, мужа в Польше не пустили на рейс как раз из-за этого [европейского] паспорта. У нас была пересадка в Стамбуле, и выяснилось, что для транзита нужна виза, хотя при посадке мы показывали, что мы белорусы, и тогда виза не нужна. В итоге мужа не пустили, и я полетела на встречу с родителями одна. Эта поездка была очень стрессовой», — вспоминает она.

Плюсы: белорусам не нужна виза; есть прямые рейсы.

Но: относительно высокие цены на билеты и проживание.

Египет не считается безопасной страной для белорусов, которым угрожает политическое преследование на родине. Однако пока не известны случаи, когда бы эта страна выдала белорусов по политическим мотивам белорусским властям.

Грузия. «Вылет из Вильнюса до Тбилиси очень неудобный»

В этом году Полина встречалась с родителями в Тбилиси. Родители отдали за дорогу из Минска туда и обратно около 1500 рублей. Апартаменты для них оплатила Полина — 220 евро.

Она с мужем сначала доехала на машине из Вильнюса до Варшавы. Потом — на самолете до Кутаиси. Оттуда — на автобусе до Тбилиси.

«Почему такой маршрут? Потому что вылет из Вильнюса до Тбилиси очень неудобный. Все равно была пересадка в Варшаве, и билеты стоили дороже. Поэтому мы решили, что сами доедем до Варшавы. Там еще друзей увидим. А потом спокойно полетим оттуда в Грузию», — объясняет собеседница.

Полина считает, что в Грузии тоже безопасно.

«Приходится, конечно, каждый раз выбирать, где и когда можно встретиться с родителями, насколько им будет комфортно с перелетами. Каждый раз, когда прощаешься, ты не знаешь, через сколько и в какой следующей стране вы увидитесь. Это очень горькие чувства», — признается девушка.

Плюсы: не нужна виза; есть прямые рейсы из Минска; дорога довольно быстрая; относительно недорого.

Но: Грузия становится все менее безопасной страной для белорусов. Грузинские и белорусские спецслужбы заключили соглашение о сотрудничестве. После 2023 года по крайней мере нескольких белорусов не пустили обратно после обязательного «визерана» без объяснения причин. Многие из них вели активную гражданскую деятельность на территории Грузии. Нет известных случаев, когда белорусу предоставляли международную защиту в Грузии. На въезде в 2025-м начали снимать отпечатки пальцев.

Буэнос-Айрес, Аргентина. Билеты из Мадрида в два-три раза дешевле, чем из Стамбула

Сейчас Алена живет в Аргентине. Как теперь встречаться с родителями, она еще не придумала. Рассматривает вариант снова с Турцией. Еще одно удобное место для встречи — Испания, Мадрид, так как туда летает прямой рейс из Буэнос-Айреса. Основной минус — для ее матери нужно оформлять визу.

Собеседница говорит, что некоторые белорусы приглашают родителей прямо к себе в Аргентину в гости, потому что до 90 дней можно находиться в стране без визы. Можно лететь через Стамбул, можно — через Мадрид. Более дешевый маршрут проходит через Евросоюз, тогда билеты в два-три раза дешевле, обнаружила Алена. Но тогда снова-таки нужна европейская виза.

При перелете в Аргентину через Стамбул есть нюанс.

«Если летишь через Стамбул, нужно [сразу] покупать обратные билеты, иначе могут не пустить на самолет. Это 1500−1800 евро на человека. Я покупала такие билеты, которые можно вернуть. Они были дороже, но я действительно вернула половину стоимости — получилось 900 евро. А если из Мадрида, то я видела билеты за 400 евро», — рассказывает она.

Плюсы: не нужна виза.

Но: далеко и долго лететь; нет прямых рейсов из Беларуси; дорогие билеты; чтобы сэкономить, нужна европейская виза.

Две истории про ЕС (нужны визы)

Литва

Змитер вместе с семьей живет в Польше. Его отец — в восточной части Беларуси. Ему больше 70 лет. У него есть польская виза. Ранее он приезжал в Польшу к родным. Чтобы встретиться в прошлом году, семья выбрала Литву.

«Как раз когда мы встречались, рассказывали ужасные истории о 17−20-часовых очередях в погранпереходе „Тересполь“ (единственный действующий сейчас белорусско-польский переход. — Прим. ред.). Поэтому намного проще было встретиться в Вильнюсе», — объясняет Змитер.

Даже если бы мужчина ехал в Польшу, то — транзитом через Вильнюс, потому что так было бы быстрее. Но ему было бы сложно самостоятельно сориентироваться в чужой стране, чтобы пересесть на автобус в Польшу. У него нет европейской банковской карты, чтобы оплатить за границей новый билет. Заранее купить билеты было сложно, потому что неизвестно, сколько времени займёт переход границы. Сыну все равно пришлось бы ехать в Литву, чтобы его встретить.

Встреча в Вильнюсе делала путь отца Змитера короче. Еще один плюс — меньше денег на билеты. К тому же его родители уже видели разные места в Польше. Было интересно посетить другую страну, рассказывает собеседник.

«Подумал, что это отличная возможность показать отцу Вильнюс, чтобы он мог провести время в другой атмосфере, что-то другое увидеть, отдохнуть», — говорит он.

Польскую визу отец получил благодаря тому, что Змитер уже имеет польское гражданство. Ее оформляли через консульство, без посредников.

Расходы на всю поездку на четыре дня в Вильнюс составили около 1000 евро. В них входили билеты для отца из Беларуси, билеты для Змитера и детей из Польши, проживание, питание. Только на билеты ушло 250 евро. Собеседник отмечает, что около 70% расходов — на переезд отца.

Змитер рассказал, что во время пребывания в Вильнюсе встретил еще две белорусские семьи, которые также приехали туда из Канады и США увидеться с родными из Беларуси.

«Мне кажется, что Вильнюс, Литва — это одно из мест встречи для белорусов, которые живут в Европе вне Литвы. Потому что логистически это намного быстрее», — отмечает собеседник.

Плюсы: относительно удобный проезд для обеих сторон; безопасность; «место встречи белорусов».

Но: нужна шенгенская виза; непредсказуемый переход белорусской границы.

Чехия

В следующий раз в этом году семья Змитера планирует путешествие в Прагу, чтобы посмотреть еще одну новую страну. Встретиться все вместе планируют в Варшаве, чтобы избежать пересадок в маршруте отца. По дороге планируют на несколько дней заехать в Краков и Вроцлав. На путешествие в пять дней также уйдёт около тысячи евро, из них около 200 евро отцу на билеты из Беларуси.

Змитер отмечает, что не рассматривал страны за пределами Евросоюза по нескольким причинам. Среди них — более высокие затраты на поездку в Турцию или Объединенные Арабские Эмираты, а также сложности перелёта для отца в пожилом возрасте.

«Не уверен, что отец выдержал бы четыре часа в самолете», — говорит Змитер.

Еще одна причина не вылетать из Европы — возможная опасность для самого Змитера, так как он занимается общественной деятельностью.

«Я не хотел бы выезжать за пределы Евросоюза. Мы видим, что людей, которые один раз вышли на акцию в 2020 году за границей, задерживают на границе», — объясняет он.

Собеседник признается, что он всегда переживает, не задержат ли отца на белорусской границе.

«Забирают на допросы (других людей. — Прим. ред.), проверяют телефоны. Все время ждешь информацию, что вот мы уже у литовцев, все в порядке», — добавляет Змитер.

Плюсы: безопасность; новая интересная страна; можно доехать на автобусе, а не на самолете (если это пугает/ сложно).

Особенности: нужна шенгенская виза; непредсказуемый переход белорусской границы; далеко ехать.

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