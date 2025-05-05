Путина никто не хочет слушать
- Аббас Галлямов
- 5.05.2025, 13:39
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Влили вино ветхое в мехи молодые.
Фильм Зарубина — это попытка решить проблемы старого содержания за счет новой формы. Просто слушать, что говорит Путин, никто уже не хочет, вот аудиторию и решили привлечь интересной картинкой — интерьерами квартиры, в которой живёт президент. «Публика любит заглядывать за кулисы, вот и сюда с удовольствием заглянет, — предположили авторы фильма, — а мы тут им оп! — и ещё раз про бездуховный Запад расскажем».
Короче, влили вино ветхое в мехи молодые.
Если говорить о содержании, то главная задача фильма — продемонстрировать то, что Путин по прежнему верен идеалам антизападничества. Понятно, почему это понадобилось. Активность Кирилла Дмитриева привела к тому, что многие «патриоты» забеспокоились: а продался ли наш президент проклятому Западу. «Не продался!» — как бы говорит им Зарубин.
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