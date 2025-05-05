Путина никто не хочет слушать Аббас Галлямов

5.05.2025, 13:39

1,066

Аббас Галлямов

Влили вино ветхое в мехи молодые.

Фильм Зарубина — это попытка решить проблемы старого содержания за счет новой формы. Просто слушать, что говорит Путин, никто уже не хочет, вот аудиторию и решили привлечь интересной картинкой — интерьерами квартиры, в которой живёт президент. «Публика любит заглядывать за кулисы, вот и сюда с удовольствием заглянет, — предположили авторы фильма, — а мы тут им оп! — и ещё раз про бездуховный Запад расскажем».

Короче, влили вино ветхое в мехи молодые.

Если говорить о содержании, то главная задача фильма — продемонстрировать то, что Путин по прежнему верен идеалам антизападничества. Понятно, почему это понадобилось. Активность Кирилла Дмитриева привела к тому, что многие «патриоты» забеспокоились: а продался ли наш президент проклятому Западу. «Не продался!» — как бы говорит им Зарубин.

Аббас Галлямов «Телеграм»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com