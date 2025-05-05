На завтра в Беларуси объявлено штормовое предупреждение 5.05.2025, 13:43

Ожидаются заморозки до -5°С.

Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси 6 мая из-за заморозков до минус 5 градусов, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Заморозки ожидаются на большей части территории республики.

Ночью будет малооблачно, днем прогнозируется переменная облачность. Преимущественно будет без осадков, лишь днем местами по северу пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер ночью ожидается неустойчивый слабый, днем — западный 3-8 м/с, по северу местами порывы до 12 м/с.

Ночью на большей части территории возможны заморозки от нуля до минус 5 градусов, местами минимальная температура воздуха — 1-4 градусов выше нуля. Максимальная температура воздуха днем — 10-16 градусов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com