Reuters: Трамп лишь добьет Голливуд 5.05.2025, 13:47

Американская киноиндустрия может не пережить экономическую войну.

Предложенный президентом США Дональдом Трампом пошлина на зарубежные фильмы в 100% принесет лишь разрушения для американской киноиндустрии.

В 2023 году примерно половина расходов американских производителей на фильмы и телевизионные проекты с бюджетами более 40 миллионов долларов ушла за пределы США.

Об этом пишет Reuters (перевод — сайт Charter97.org) со ссылкой на исследование компании ProdPro

Производство фильмов и телевизионных программ в Лос-Анджелесе, родном городе Голливуда, сократилось почти на 40% за последние десять лет, по данным FilmLA — некоммерческой организации, отслеживающей производство в регионе.

Лесные пожары в январе усилили опасения, что продюсеры начнут искать места для съемок за пределами Лос-Анджелеса, а операторы, костюмеры, звукооператоры и другие специалисты могут покинуть город.

По результатам опроса ProdPro, Калифорния заняла шестое место среди наиболее предпочитаемых мест для съемок в следующие два года, уступив Торонто, Великобритании, Ванкуверу, Центральной Европе и Австралии.

Голливудские продюсеры и профсоюзы призывают губернатора Гэвина Ньюсома повысить налоговые льготы штата, чтобы улучшить конкурентоспособность по сравнению с другими локациями.

Бывший высокопоставленный сотрудник министерства торговли Уильям Рейнш, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований, заявил, что ответные меры против тарифов на фильмы будут разрушительными.

«Ответные меры уничтожат нашу индустрию. Нам есть что терять, а получить нечего», — сказал он, добавив, что будет трудно оправдать тарифы с точки зрения национальной безопасности или чрезвычайной ситуации.

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