По итогам марта отрицательное сальдо торговли товарами превысило $1,6 млрд
- 5.05.2025, 13:50
Деньги уходят из страны ускоряющимися темпами.
В январе — марте 2025 года внешнеторговый оборот товаров Беларуси составил $20 035,2 млн. Такие данные приводит Белстат.
За три месяца года экспорт оказался $9198,8 млн, а импорт — $10 836,4 млн. В итоге отрицательное сальдо превысило $1,6 млрд.
Месяцем ранее отрицательное сальдо во внешней торговле товарами составило $1022,7 млн.
К уровню января — марта 2024 года из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами оказался 99,3%, экспорт — 95%, импорт — 103,2%.