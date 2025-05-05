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По итогам марта отрицательное сальдо торговли товарами превысило $1,6 млрд

  • 5.05.2025, 13:50
По итогам марта отрицательное сальдо торговли товарами превысило $1,6 млрд

Деньги уходят из страны ускоряющимися темпами.

В январе — марте 2025 года внешнеторговый оборот товаров Беларуси составил $20 035,2 млн. Такие данные приводит Белстат.

За три месяца года экспорт оказался $9198,8 млн, а импорт — $10 836,4 млн. В итоге отрицательное сальдо превысило $1,6 млрд.

Месяцем ранее отрицательное сальдо во внешней торговле товарами составило $1022,7 млн.

К уровню января — марта 2024 года из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами оказался 99,3%, экспорт — 95%, импорт — 103,2%.

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