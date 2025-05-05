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В Эстонии стартовали масштабные учения

  • 5.05.2025, 13:53
В Эстонии стартовали масштабные учения
Фото: Mirjam Mõttus/ERR

В них примут участие 12 стран НАТО.

В понедельник, 5 мая, в Эстонии начались крупнейшие международные учения года – Siil 2025, в которых принимают участие более 16 000 военнослужащих из Эстонии и стран-союзниц, сообщает ERR.

Цель учений – отработка оборонительных операций и взаимодействия с союзниками. Маневры также являются частью более масштабных учений НАТО Steadfast Deterrence 25 и Griffin Lightning 25, сообщили Силы обороны.

Маневры пройдут по всей стране, основные учебные бои развернутся на северо-востоке и юго-востоке, а также на Центральном полигоне Сил обороны и полигоне Нурсипалу.

В учениях принимают участие подразделения Сил обороны Эстонии, Кайтселийт, а также военные из 11 стран НАТО, включая Великобританию, США, Францию, Германию и другие. Наблюдатели прибыли из Японии, Израиля и Украины.

Впервые в рамках учений пройдет проверка системы раннего оповещения – сирены прозвучат в более чем 20 городах, охватив около 65% населения.

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