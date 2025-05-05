Польша запускает прямой поезд в Хорватию 5.05.2025, 13:58

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иллюстративное фото

Уже с июля этого года.

С 1 июля 2025 года национальный железнодорожный оператор Польши PKP Intercity откроет прямое железнодорожное сообщение между Варшавой и хорватским городом Риека, сообщает Telewizja Polska (перевод — сайт Charter97.org). Новый маршрут призван укрепить туристические связи между Польшей и Хорватией, популярным направлением среди польских путешественников.

Как сообщил министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак, билеты на поезд в полной версии маршрута из Варшавы будут стоить от 200 злотых (примерно 50 евро), что делает поездку доступной для широкой аудитории. Поезд будет отправляться из Варшавы во второй половине дня, а прибывать в Риеку на следующее утро, позволяя пассажирам насладиться комфортным ночным переездом. «Обед в Варшаве, завтрак в Риеке!» — так описал маршрут министр Климчак.

В 2023 году Хорватию посетили более миллиона польских туристов, и новый поезд сделает ее живописное Адриатическое побережье еще более доступным. Ранее прямых поездов между Польшей и Хорватией не существовало, и путешественникам приходилось делать пересадки, чаще всего в Праге или Братиславе, а поездка занимала около 16 часов. Новый маршрут устранит эти неудобства, предложив прямое и более удобное сообщение.

Ожидается, что запуск поезда не только упростит путешествия, но и укрепит экономические и культурные связи между двумя странами. PKP Intercity уже работает над согласованием маршрута с властями Австрии, через территорию которой пройдет поезд. Если все разрешения будут получены, составы начнут курсировать по расписанию с начала июля.

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