«Что с климатом нашим?»1
- 5.05.2025, 14:12
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Белорусы поделились видео шторма, града, наводнения и поваленных деревьев.
Начало последнего весеннего месяца, мая, который обычно радует почти летним теплом, в 2025-м удивило белорусов непогодой. В TikTok опубликовали видео из разных частей страны, на которых пользователи показали шторм, град, наводнение и не только. В МЧС отчитались о ликвидации последствий непогоды, пишет telegraf.news.
По данным ведомства, 4 мая из-за порывов ветра пострадали три населенных пункта в Гомельской области и четыре – в Могилевской. Непогода повредила кровли 12 сельхоззданий, двух жилых домов и одной хозпостройки.
Как сообщили в МЧС, деревья падали во всех областях, кроме Гродненской и Витебской, а также в Минске. «Элементами кровель и поваленными деревьями повреждены два легковых автомобиля в Брестской области и в г. Минске, три единицы сельскохозяйственной техники в Дрибинском районе Могилевской области», — отчитались спасатели.
По данным Белгидромета, на Могилевщине был шквал с максимальными порывами 27 м/с.
Вот видео из Бобруйского района Могилевской области, показали сильный ветер, который гнет деревья. «Кажется, сейчас береза лопнет — и все провода на тебя», — сказал на видео его автор.
@_tryten_6_regeon ♬ оригинальный звук - _tryten_6_regeon
«Меня прям через видео чуть не сдуло… Боюсь таких ветрищ», — написала комментаторша под видео.
В Мозыре 4 мая, судя по видео, был потоп как минимум на двух улицах. Машинам приходилось ехать по воде. «Ничего себе», — удивилась комментаторша ролика.
@sergey7394 #мозырь#дождь#май@kuzya_34 @ILYA @Марина Кузьмина610 @dyqlnyswyqjf @Сергей ♬ За рекой - Лисицын
А это видео из Могилевского района, где показали последствие непогоды в виде разрушений дома: на земле валялись деревянные доски, элементы кровли. «Поплакали, успокоились, завтра приступаем к уборке последствий», — сказала белоруска.
@inga999990 #могилев #сила ♬ оригинальный звук - Inga
На еще одном ролике с Могилевщины показали, как 4 мая «дождик с ветром и молнией» обрушил забор рядом с грядками клубники и повредил их укрытие. «Сердце кровью обливается, так жалко! А впереди опять мороз!» — написала пользовательница TikTok под видео.
@alenkzayrjb #CapCut ♬ оригинальный звук - Могилевская клубника
А в Брагине Гомельской области выпал град. «Что с климатом нашим? Пора уже теплу прийти (не жаре), а тут все наоборот», — считает одна комментаторша.
«Что не отморозило, то отбило градом», — посетовала другая.
@user25910318795982
Брагин. 04.05.2025 . погодка 🔥🔥🔥♬ Ameno - Ladynsax
@user8208613476010 ♬ А на улице весна! - Кэтрин Кэт & Екатерина Рогова
@user5038540133102 #Жлобин ♬ оригинальный звук - Иринка Белобородова
@user2419003860384
Ураган!♬ оригинальный звук - Калинковичский район.