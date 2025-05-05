Белорус напечатал пистолет-пулемет на 3D-принтере 14 5.05.2025, 14:20

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Он попал под уголовное дело.

33-летний житель Березовского района решил использовать 3D-принтер для изготовления пистолета-пулемета. Большинство деталей он сделал из пластика, за исключением металлического ствола, нескольких пружин и бойка с выбрасывателем.

Как признался сам мужчина, оружие и боеприпасы он создавал из личного интереса. Однако эксперты установили, что из пистолета-пулемета вполне можно стрелять. Уголовное дело передано в суд, сообщает прокуратура Брестской области.

Согласно материалам дела, обвиняемый не позднее января 2025 года с помощью слесарных инструментов и 3D-принтера изготовил девятимиллиметровый пистолет-пулемет FGC9 версии MkII. Эксперты отнесли его к категории нарезного огнестрельного оружия.

Кроме того, житель Березовского района изготовил пружинно-поршневую винтовку. А по месту его жительства была найдена механическая смесь бездымных порохов.

Мужчине инкриминированы изготовление, хранение и ношение огнестрельного оружия, а также компонентов к нему, незаконное изготовление пневматического оружия, а также незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ. Это ч. 2 ст. 295 и ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

На данный момент обвиняемый находится под домашним арестом.

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