«Нынешние цены просто шокируют» 8 5.05.2025, 14:31

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Минчанка придумала, как снизить стоимость арендных квартир.

Похоже, эти разговоры стихнут еще не скоро: ну не могут минчане и приезжие в столицу люди примириться с ценами на арендное жилье, пишет Onliner. Сотни рублей (и долларов) частники просят за скромные, а порой и откровенно убитые квартиры (ладно бы были хоромы с добротным ремонтом). Такая несправедливость порождает решительные мысли. Вот какой план разработала одна из пользовательниц TikTok, наткнувшаяся на очередной ролик с обсуждением стоимости временного жилья.

Девушка отмечает, что она минчанка — родилась и выросла в столице. Но даже ее нынешние прайсы шокируют.

«Надо брать сферу на госконтроль, делать стабилизацию цены. Однушка — до 500 рублей, двушка — до 800, трешка — максимум 1200. Законом прописывать. Нанять оценщиков, и все квартиры станут дешевле», — уверена минчанка.

На аргумент оппонентов о том, что собственники просто перестанут сдавать жилье, если загнать их в такие жесткие рамки (все-таки построить квартиру, отремонтировать и потом отмывать-доделывать после квартирантов стоит немало), девушка предлагает радикальные меры. «Все просто: пусть отбирают у таких „простоев“, отдают нуждающимся, раз им самим метры без надобности. Заодно не было бы столько нуждающихся из-за таких вот арендодателей», — мечтает девушка.

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