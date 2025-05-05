Путин уже несколько месяцев подряд молчит об «Орешнике» 4 5.05.2025, 14:39

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В чем причина?

Уже несколько месяцев подряд российский диктатор Владимир Путин не говорит о баллистической ракете «Орешник», которую он неоднократно называл «высокоточным оружием, у которого нет аналогов». Политолог Вадим Денисенко в эфире «Radio NV» предположил, с чем это может быть связано.

«Меня очень удивило, что он столько месяцев подряд не говорит ничего об «Орешнике». Это же на самом деле было его вундерваффе. Мы помним, как он вспоминал про 10 Махов, как он кому-то из американских журналистов это рассказывал, а потом он рассказывал это на заседании Россия-Центральная Азия, президентам стран Центральной Азии. И видно было, как ему это страшно нравится. Но с того момента, в принципе, как обрезало», — отметил он.

Политолог считает, что молчание Путина об «Орешнике» может быть связано с проблемами, которые возникли у россиян с производством этих ракет.

«Здесь, конечно, военные эксперты лучше меня скажут, но очень похоже на то, что что-то у них не заладилось с тем «Орешником», и поэтому он вынужден пока о нем молчать«», — добавил Денисенко.

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