Чемпион-андердог: прославленный болид «Формулы-1» ушел с молотка за $3,8 миллиона 1 5.05.2025, 14:44

1,120

Гоночное авто создало настоящую сенсацию

В Майами на аукционе за $3,8 миллиона продали болид Brawn GP 2009 года. Гоночное авто создало настоящую сенсацию в «Формуле-1».

О болиде-андердоге рассказали на сайте аукционного дома Bonhams.

Команда Brawn GP была создана в начале 2009 года — бывший технический директор Ferrari Росс Браун выкупил активы Honda, которая покинула «Формулу-1». Он взял фактически готовое шасси нового болида Honda и оснастил его двигателем Mercedes.

В дебютном сезоне Brawn GP сразу же выиграла кубок конструкторов, а ее лидер Дженсон Баттон стал чемпионом мира. Британцы смогли опередить Red Bull, Ferrari и McLaren. Это уникальный случай в истории «Формулы-1».

Позже команду Brawn GP выкупил Mercedes-Benz и теперь она известна как Mercedes GP. Она продолжила успешно выступать — Льюис Хэмилтон и Нико Росберг на двоих получили шесть чемпионских титулов в «Формуле-1».

Именно этот болид Brawn GP 001 с 2,4-литровым 750-сильным V8 от Mercedes использовался Дженсоном Баттоном в предсезонных тестах, а позже Рубенс Барикелло за его рулем трижды занимал второе место в Гран-при. В конце 2009 года авто подарили Баттону.

Brawn GP 001 неплохо сохранился и до сих пор оснащен двигателем Mercedes. Впрочем, пока он не способен самостоятельно передвигаться, поскольку его коробка передач полуразобрана. Восстановить болид вполне возможно, но это будет недешево.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com