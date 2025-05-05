Чемпион-андердог: прославленный болид «Формулы-1» ушел с молотка за $3,8 миллиона

Чемпион-андердог: прославленный болид «Формулы-1» ушел с молотка за $3,8 миллиона1
- 5.05.2025, 14:44
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Гоночное авто создало настоящую сенсацию
В Майами на аукционе за $3,8 миллиона продали болид Brawn GP 2009 года. Гоночное авто создало настоящую сенсацию в «Формуле-1».
О болиде-андердоге рассказали на сайте аукционного дома Bonhams.
Команда Brawn GP была создана в начале 2009 года — бывший технический директор Ferrari Росс Браун выкупил активы Honda, которая покинула «Формулу-1». Он взял фактически готовое шасси нового болида Honda и оснастил его двигателем Mercedes.
В дебютном сезоне Brawn GP сразу же выиграла кубок конструкторов, а ее лидер Дженсон Баттон стал чемпионом мира. Британцы смогли опередить Red Bull, Ferrari и McLaren. Это уникальный случай в истории «Формулы-1».
Позже команду Brawn GP выкупил Mercedes-Benz и теперь она известна как Mercedes GP. Она продолжила успешно выступать — Льюис Хэмилтон и Нико Росберг на двоих получили шесть чемпионских титулов в «Формуле-1».
Именно этот болид Brawn GP 001 с 2,4-литровым 750-сильным V8 от Mercedes использовался Дженсоном Баттоном в предсезонных тестах, а позже Рубенс Барикелло за его рулем трижды занимал второе место в Гран-при. В конце 2009 года авто подарили Баттону.
Brawn GP 001 неплохо сохранился и до сих пор оснащен двигателем Mercedes. Впрочем, пока он не способен самостоятельно передвигаться, поскольку его коробка передач полуразобрана. Восстановить болид вполне возможно, но это будет недешево.