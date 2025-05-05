В Дагестане неизвестные расстреляли российских силовиков
- 5.05.2025, 14:49
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Введен план «Перехват».
Совершено нападение на сотрудников ГИБДД в Дагестане. Троих сотрудников ГИБДД расстреляли в Махачкале, сообщают РосСМИ.
По предварительным данным, на дорожный патруль напали двое неизвестных. Они открыли огонь по полицейским, в результате чего силовики погибли.
После этого неизвестные угнали патрульный автомобиль и скрылись на нём. Введён план «Перехват». Личности нападавших пока не установлены, они находятся в розыске.