В Дагестане неизвестные расстреляли российских силовиков 5.05.2025, 14:49

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Введен план «Перехват».

Совершено нападение на сотрудников ГИБДД в Дагестане. Троих сотрудников ГИБДД расстреляли в Махачкале, сообщают РосСМИ.

По предварительным данным, на дорожный патруль напали двое неизвестных. Они открыли огонь по полицейским, в результате чего силовики погибли.

После этого неизвестные угнали патрульный автомобиль и скрылись на нём. Введён план «Перехват». Личности нападавших пока не установлены, они находятся в розыске.

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