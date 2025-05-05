закрыть
5 мая 2025, понедельник, 16:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусам запретили приходить на парад 9 мая с велосипедами и самокатами

8
  • 5.05.2025, 15:00
  • 2,062
Белорусам запретили приходить на парад 9 мая с велосипедами и самокатами

Попасть на мероприятия можно будет только через специальные пункты проверки.

Проносить с собой на парад 9 мая нельзя будет те предметы, которые указаны в законе о массовых мероприятиях, сообщили в МВД.

«Велосипеды, самокаты, домашние животные. Все это традиционно», — отметили в сообщении.

В законе также указано, что нельзя брать с собой холодное, огнестрельное, газовое или другое оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы. Не пропустят и с «предметами, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ».

Нельзя брать с собой имитаторы и муляжи оружия, а также то, что можно использовать в качестве оружия. Естественно, запрет распространяется на яды, отравляющие, едко пахнущие и легковоспламеняющиеся вещества, огнеопасные и пиротехнические изделия. Исключение – спички и карманные зажигалки.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Шоу начинается
Шоу начинается Сергей Алексашенко
Россия пошла на унижение
Россия пошла на унижение Сергей Корсунский
Курс — на Красную площадь
Курс — на Красную площадь Александр Невзоров
Успешные операции Украины напугали Кремль
Успешные операции Украины напугали Кремль Петр Олещук