Белорусам запретили приходить на парад 9 мая с велосипедами и самокатами

Белорусам запретили приходить на парад 9 мая с велосипедами и самокатами8
- 5.05.2025, 15:00
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Попасть на мероприятия можно будет только через специальные пункты проверки.
Проносить с собой на парад 9 мая нельзя будет те предметы, которые указаны в законе о массовых мероприятиях, сообщили в МВД.
«Велосипеды, самокаты, домашние животные. Все это традиционно», — отметили в сообщении.
В законе также указано, что нельзя брать с собой холодное, огнестрельное, газовое или другое оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы. Не пропустят и с «предметами, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ».
Нельзя брать с собой имитаторы и муляжи оружия, а также то, что можно использовать в качестве оружия. Естественно, запрет распространяется на яды, отравляющие, едко пахнущие и легковоспламеняющиеся вещества, огнеопасные и пиротехнические изделия. Исключение – спички и карманные зажигалки.