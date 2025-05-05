Белорусам запретили приходить на парад 9 мая с велосипедами и самокатами 8 5.05.2025, 15:00

2,062

Попасть на мероприятия можно будет только через специальные пункты проверки.

Проносить с собой на парад 9 мая нельзя будет те предметы, которые указаны в законе о массовых мероприятиях, сообщили в МВД.

«Велосипеды, самокаты, домашние животные. Все это традиционно», — отметили в сообщении.

В законе также указано, что нельзя брать с собой холодное, огнестрельное, газовое или другое оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы. Не пропустят и с «предметами, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ».

Нельзя брать с собой имитаторы и муляжи оружия, а также то, что можно использовать в качестве оружия. Естественно, запрет распространяется на яды, отравляющие, едко пахнущие и легковоспламеняющиеся вещества, огнеопасные и пиротехнические изделия. Исключение – спички и карманные зажигалки.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com