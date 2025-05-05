Кто такой Джордж Симион, победивший в первом туре выборов в Румынии 3 5.05.2025, 15:08

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Джордж Симион

Ему запрещен въезд в Украину.

38-летний лидер партии «Альянс за объединение румын» (АОР) Джордж Симион выиграл первый тур президентских выборов. 18 мая он встретится во втором туре с центристом Никушором Даном. Симион стал лицом нового ультраправого курса в стране, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Симион — историк, активист и основатель партии АОР, которая стремительно набрала популярность на волне антиковидных протестов и националистических лозунгов. Он выступает за объединение Румынии и Молдовы, называет себя «трампистом» и часто носит красную кепку с именем президента США Дональда Трампа. Среди его кумиров — премьер-министр Италии Джорджия Мелони.

«Поверьте, будет и симионизация Европы», — заявил он.

Политические позиции Симиона — ультраконсерватизм, против ЛГБТ, про-христианская риторика, он против военной помощи Украине. Симион — скептик в отношении ЕС, но без желания выхода. В 2024 году ему запретили въезд в Украину за «систематическую антиукраинскую деятельность».

Он заявил, что отмененные выборы 2024 года были «борьбой за демократию и волю народа», и пообещал назначить дисквалифицированного победителя Кэлина Джорджеску в свою администрацию.

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