Россияене вывели из Беларуси систему ПВО С-300 1 5.05.2025, 15:18

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Для защиты парада в Москве.

Украинский мониторинговый канал «КіберБорошно», занимающийся геолокацией военной техники по фотографиям, заявил о выведении из Беларуси российской системы ПВО С-300/400 на время проведения парада 9 мая в Москве

Известно, что российские силы ПВО после 2022 года остались в Гомельской области: в Гомельском и Мозырском районах.

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