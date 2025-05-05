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Россияене вывели из Беларуси систему ПВО С-300

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  • 5.05.2025, 15:18
  • 3,188
Россияене вывели из Беларуси систему ПВО С-300

Для защиты парада в Москве.

Украинский мониторинговый канал «КіберБорошно», занимающийся геолокацией военной техники по фотографиям, заявил о выведении из Беларуси российской системы ПВО С-300/400 на время проведения парада 9 мая в Москве

Известно, что российские силы ПВО после 2022 года остались в Гомельской области: в Гомельском и Мозырском районах.

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