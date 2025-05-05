Россияене вывели из Беларуси систему ПВО С-300

Украинский мониторинговый канал «КіберБорошно», занимающийся геолокацией военной техники по фотографиям, заявил о выведении из Беларуси российской системы ПВО С-300/400 на время проведения парада 9 мая в Москве
Известно, что российские силы ПВО после 2022 года остались в Гомельской области: в Гомельском и Мозырском районах.
Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом:
РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:
Название банка: Bank Millennium S.A. Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa IBAN: PL97116022020000000216711123 SWIFT: BIGBPLPW Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97” Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe
Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com
Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях