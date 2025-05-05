В Москве начали глушить мобильный интернет и связь 2 5.05.2025, 15:20

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В столице РФ готовятся к параду.

В понедельник, 5 мая, жители Москвы и Подмосковья массово пожаловались на сбои в работе мобильного интернета и связи.

Об этом свидетельствуют данные мониторингового сервиса Downdetector, сообщает The Moscow Times.

Сообщения пользователей о неполадках начали поступать около 11:00 по минскому времени. Проблемы наблюдаются у всех основных операторах связи: Т2, МТС, Мегафон и Билайн. Также фиксируются сбои в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp.

По информации «Осторожно, Москва», перебои могут быть связаны с проведением в столице репетиции воздушной части грядущего парада победы 9 мая, из-за которой усилили меры безопасности.

Также уточняется, что местные власти оповестили об этом россиян через смс-рассылки: «Возможны ограничения доступа в Интернет в связи с обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий».

Отмечается, что боeвая авиация отрабатывает приемы и «рисует в небе триколор».

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