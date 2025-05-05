закрыть
5 мая 2025, понедельник, 16:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Москве начали глушить мобильный интернет и связь

2
  • 5.05.2025, 15:20
  • 2,764
В Москве начали глушить мобильный интернет и связь

В столице РФ готовятся к параду.

В понедельник, 5 мая, жители Москвы и Подмосковья массово пожаловались на сбои в работе мобильного интернета и связи.

Об этом свидетельствуют данные мониторингового сервиса Downdetector, сообщает The Moscow Times.

Сообщения пользователей о неполадках начали поступать около 11:00 по минскому времени. Проблемы наблюдаются у всех основных операторах связи: Т2, МТС, Мегафон и Билайн. Также фиксируются сбои в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp.

По информации «Осторожно, Москва», перебои могут быть связаны с проведением в столице репетиции воздушной части грядущего парада победы 9 мая, из-за которой усилили меры безопасности.

Также уточняется, что местные власти оповестили об этом россиян через смс-рассылки: «Возможны ограничения доступа в Интернет в связи с обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий».

Отмечается, что боeвая авиация отрабатывает приемы и «рисует в небе триколор».

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Шоу начинается
Шоу начинается Сергей Алексашенко
Россия пошла на унижение
Россия пошла на унижение Сергей Корсунский
Курс — на Красную площадь
Курс — на Красную площадь Александр Невзоров
Успешные операции Украины напугали Кремль
Успешные операции Украины напугали Кремль Петр Олещук