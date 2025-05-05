В Бресте погибла молодая бесправница 5.05.2025, 15:27

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Пыталась ехать на УАЗе по городу, но совершила ДТП.

4 мая около 21:58 часов 20-летняя брестчанка, не имея права управления, управляла автомобилем «УАЗ» и двигалась по улице Октябрьской революции. По предварительной информации, напротив дома №108 А/35 не справилась с управлением транспортным средством и совершила столкновение с припаркованным вдоль проезжей части автомобилем «Audi», после чего допустила опрокидывание автомобиля на придорожное дерево, сообщили в ГАИ.

В результате ДТП водитель погибла на месте происшествия, 20-летний пассажир автомобиля госпитализирован. Следствием будет дана правовая оценка.

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