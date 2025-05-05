В Киев прибыла временная поверенная в делах США в Украине 5.05.2025, 15:31

Фото: Facebook

Джули Дэвис ранее работала послом в Беларуси.

В понедельник, 5 мая, в Киев прибыла временная поверенная в делах США в Украине Джули С. Дэвис.

Об этом сообщило посольство США в Украине, пишет «Европейская правда».

Посол Дэвис приступила к исполнению обязанностей временного поверенного в посольстве США в Киеве 5 мая, с 2023 года она занимает должность посла США на Кипре и будет оставаться аккредитованной там в течение своего пребывания в Киеве.

Как отметили в американском представительстве, после подписания исторического соглашения о создании инвестиционного фонда восстановления Украины Дэвис прибыла в Украину в «критический момент для продолжения реализации политики президента Трампа, направленной на завершение войны и обеспечение длительного мира и процветания в Украине».

В официальной биографии на сайте посольства указано, что Дэвис ранее работала послом в Беларуси и спецпосланником в Литве, имеет опыт работы в Грузии, России и Украине.

Дипломат также занимала должность заместителя помощника государственного секретаря по вопросам Западной Европы и ЕС в Бюро по вопросам Европы и Евразии, а также заместителя постоянного представителя США при НАТО.

Отметим, что пока Дэвис лишь временно возглавит посольство США в Украине: назначение посла требует одобрения Сената, тогда как временный поверенный в делах назначается администрацией президента.

До этого послом США в Украине была Бриджит Бринк, об отставке которой стало известно в апреле. По данным СМИ, посол решила покинуть пост на фоне усиления разногласий с администрацией Трампа.

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