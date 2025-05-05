Можно ли просто посидеть в чужом подъезде? 1 5.05.2025, 15:36

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Адвокат обратил внимание на важный нюанс.

Можно ли зайти и посидеть в чужом подъезде, чтобы, к примеру, переждать непогоду, изданию «Аргументы и факты» рассказал адвокат Станислав Королев.

Эксперт отметил, что закона, который запрещает посторонним находиться в подъезде, «не существует». Однако следует помнить, что подъезд — это не общественное место, а объект совместного домовладения, «за сохранность которого отвечают жильцы, квартиры которых находятся в том или ином подъезде». Поэтому при нарушениях «они вправе требовать покинуть подъезд».

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