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Чистое небо над Черным морем

  • Сергей Бескрестнов
  • 5.05.2025, 15:44
  • 2,308
Чистое небо над Черным морем

Украина в очередной раз сделала невиданное.

Украина в очередной раз сделала невиданное — морской дрон Magura сбил вражеский самолет.

«Магура» с двумя ракетами AIM-9 Sidewinder

Сам катер — не сложный технически. Применение готовых ракет с его борта — тоже технически не фантастика. Но вот собрать это все вместе и доказать эффективность боевого применения решения — вот это впечатляет.

Рано или поздно противник найдет способ бороться с этим, иначе у них в акватории Черного моря не останется самолетов и вертолетов. Они сейчас уже активно обсуждают варианты патрулирования акватории катерами разного формата и большими БПЛА.

Ну, а мы тогда, наверное, уйдем со временем под воду. Эффективность этого решения давно доказана контрабандистами, которые через океан с Латинской Америки гоняют подводные или полуподводные самодельные суда, а патрули США с оборудованных самолетов не могут их зафиксировать.

Сергей Бескрестнов , Telegram

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