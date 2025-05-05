Врачи назвали неожиданный продукт, который укрепляет сердце и «очищает» организм 5.05.2025, 15:52

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Это настоящий суперфуд для здоровья организма.

Многие продукты способны укреплять здоровье, но один из самых доступных и универсальных — куриные яйца. Их чаще всего едят на завтрак, но мало кто задумывается, насколько мощное воздействие они оказывают на весь организм, пишет «Курсор».

Польза яиц: гораздо больше, чем просто белок

Куриные яйца содержат идеально сбалансированный комплекс питательных веществ. В их составе — высококачественный белок, который легко усваивается и необходим для строительства мышц, клеток и ферментов. Однако их польза выходит далеко за рамки спортивного питания.

1. Защита сердца и сосудов

Несмотря на мифы прошлого о вреде яиц для сердца, современные исследования показывают обратное. Умеренное потребление яиц может помочь снизить уровень «плохого» холестерина (ЛПНП) и повысить уровень «хорошего» (ЛПВП), снижая тем самым риск атеросклероза, инсультов и инфарктов. Это связано с тем, что яйца содержат лецитин, который участвует в обмене жиров и защищает сосуды от отложений.

2. Поддержка мозга и памяти

Яйца богаты холином — незаменимым веществом для нервной системы и мозга. Холин способствует улучшению когнитивных функций, памяти и концентрации внимания. Особенно он важен в период активного умственного труда и во время беременности — для развития мозга у плода.

3. Защита зрения

В составе яиц есть мощные антиоксиданты — лютеин и зеаксантин, которые защищают глаза от возрастных изменений, таких как катаракта и макулодистрофия. Они фильтруют вредное синие излучение и сохраняют здоровье сетчатки.

4. Натуральный детокс

Яйца помогают организму избавиться от токсинов благодаря наличию серосодержащих аминокислот и витамина B12, которые участвуют в процессах очистки печени и кроветворения. Они поддерживают здоровье печени — главного органа детоксикации.

5. Снижение воспаления и укрепление иммунитета

Яйца содержат витамин A, селен, цинк и D, которые участвуют в модуляции иммунной реакции и снижают риск хронических воспалений. Особенно витамин D важен в сезоны с недостатком солнечного света.

6. Польза для кожи, ногтей и волос

Благодаря богатому составу (витамины группы B, биотин, железо), яйца улучшают состояние кожи, способствуют росту волос и укреплению ногтей.

Как употреблять яйца с максимальной пользой?

• Отдавайте предпочтение вареным яйцам — они легче усваиваются и не содержат добавленных жиров.

• Ограничьте жарку на масле, особенно с трансжирами.

• Идеальная норма — 1–2 яйца в день для здорового человека, но при наличии заболеваний сердца или диабета желательно проконсультироваться с врачом.

• Яйца можно комбинировать с овощами и цельнозерновыми продуктами, чтобы усилить их пользу и насытить организм клетчаткой.

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