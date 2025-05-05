Трамп угрожает России вторичными санкциями: дрогнет ли Путин? 1 5.05.2025, 15:59

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Ключевые партнеры России тоже под ударом.

Экономика России, несмотря на санкции, показала рост — ВВП увеличился на 4,3% в 2024 году. Однако эксперты прогнозируют замедление: до 2% в 2025 году и 0,8% в 2026-м, пишет Deutsche Welle (перевод — сайт Charter97.org). Высокая ключевая ставка (21%) душит частные инвестиции, а ключевые отрасли — автопром, строительство и металлургия — под ударом.

Тем временем рубль укрепился на 40% с начала года. Эксперты связывают это с более мягким отношением президента США Дональда Трампа к Кремлю. Однако «эйфория» может быстро исчезнуть: после ужесточения санкций США против Газпромбанка в ноябре рубль рухнул на 25%, а фондовый рынок обвалился.

Теперь Трамп угрожает вторичными санкциями — против стран, торгующих с Россией. Сенатор Линдси Грэм готовит законопроект, нацеленный на Китай, Индию и Турцию, которые продолжают закупать российскую нефть и газ.

«Мы с группой из почти 60 сенаторов готовим законопроект, который расширяет санкции на любые страны, импортирующие российскую энергию», заявил Линдси Грэм.

По данным Reuters, российские банки уже создали теневой платежный канал «Китайский маршрут», чтобы обходить санкции. Однако Запад может вскоре нанести удар и по нему. Вопрос в том, рискнут ли ключевые партнеры России — особенно Китай — продолжать такую игру.

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