Проблемы с картошкой в Беларуси выходят на новый уровень 2 5.05.2025, 16:06

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Жалоб на качество и стоимость появляется все больше.

Минсельхоз и МАРТ настаивают, что в белорусских магазинах нет проблем с картофелем — продукт есть в наличии и «беспокоиться о качестве продукта не стоит». Однако как минимум некоторые покупатели говорят обратное, пишет «Зеркало». Вот несколько примеров.

В TikTok белорусы стали чаще жаловаться на качество и стоимость картофеля. Среди последних видео на эту тему встречается немало претензий именно на мытый продукт. Например, в одном из магазинов Новогрудка отечественный овощ выставили по цене 3,99 рубля. Однако, судя по его виду, вырезать из него червоточины и другие дефекты придется довольно старательно.

Другая пользовательница соцсети показала, какую картошку предлагают в «Грошыке» за 3,49 рубля. Это мытый продукт, но из слов покупательницы следует, что найти нормальную в ящике довольно сложно. Видно, что она довольно мелкая и много зеленой. Некоторые комментаторы с ней согласились.

«Она зеленая, это отрава, куда смотрит санстанция и другие органы, целенаправленно еще и за их деньги травят народ», — возмутились под видео. Некоторые шутили на этот счет: «что поросята не доели», отметил один из них, «это особый сорт картохи, называется гороховый», — добавил еще один.

В другом видео пользовательница показала овощ за 8,5 рубля за килограмм, импортированный из Азербайджана. «Кажется, картошка становится деликатесом. Только на праздничный стол будем покупать», — таким комментарием сопровождается ролик. «На видео картофель новый и привезенный, но все равно как-то для картошки дорого, учитывая, что тот же арбуз привезенный стоит 5 рублей за килограмм», — добавила блогерка.

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