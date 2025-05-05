Зрелищный бой: 32-летний боксер поднялся после нокдауна и нокаутировал соперника
- 5.05.2025, 16:17
Абсолютный чемпион мира защитил свои титулы.
Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ защитил свои титулы в бою против американца Рамона Карденаса, пишет «Зеркало Недели».
Вечер бокса прошел в Лас-Вегасе. 32-летний японский чемпион боксировал за пределами родной страны впервые с 2021 года.
Во втором раунде Иноуэ проводил комбинации и шел вперед, но неожиданно пропустил точно в голову удар с левой от Карденаса, после чего оказался в нокдауне.
Чемпион сумел подняться, после чего уже в седьмом раунде также отправил американца в нокдаун, а во время восьмой трехминутки оформил технический нокаут.
Для Наоя Иноуэ это уже четвертая защита звания абсолютного чемпиона мира. Всего на профессиональном ринге он одержал уже 30 побед (27 – нокаутом) без поражений.