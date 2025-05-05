Зрелищный бой: 32-летний боксер поднялся после нокдауна и нокаутировал соперника 5.05.2025, 16:17

Абсолютный чемпион мира защитил свои титулы.

Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ защитил свои титулы в бою против американца Рамона Карденаса, пишет «Зеркало Недели».

Вечер бокса прошел в Лас-Вегасе. 32-летний японский чемпион боксировал за пределами родной страны впервые с 2021 года.

Во втором раунде Иноуэ проводил комбинации и шел вперед, но неожиданно пропустил точно в голову удар с левой от Карденаса, после чего оказался в нокдауне.

Чемпион сумел подняться, после чего уже в седьмом раунде также отправил американца в нокдаун, а во время восьмой трехминутки оформил технический нокаут.

Для Наоя Иноуэ это уже четвертая защита звания абсолютного чемпиона мира. Всего на профессиональном ринге он одержал уже 30 побед (27 – нокаутом) без поражений.

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