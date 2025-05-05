Почему в Беларуси отключают горячую воду, а в Польше – нет? 3 5.05.2025, 16:28

4,058

Оказывается, это вина не столько коммунальщиков, сколько тех, кто ими командует.

В Беларуси ежегодно с мая по сентябрь отключают горячую воду для профилактического ремонта теплосетей. В этом году отключения начнутся в разных городах с 12 мая — сначала в регионах, затем в Минске и Гродно. «Минскэнерго» обещает, что они продлятся не более 13 дней, если все пройдет без аварий.

При этом погода стоит прохладная, и многие жалуются на дискомфорт. За границей, например в Польше, таких массовых отключений нет благодаря децентрализованной системе отопления и подогрева воды (газовые котлы, бойлеры).

По словам бывшего депутата Минского горсовета Ольги Тесаковой, проблема в централизованной системе ЖКХ, которая полностью контролируется государством. В отличие от Европы, в Беларуси отсутствует рынок коммунальных услуг, а значит — гибкость, конкуренция и инвестиции. Решение вопросов зависит от бюджета и медленных тендеров, из-за чего часто используются дешевые и менее надежные комплектующие, информирует «Белсат».

Тесакова отмечает, что изменить ситуацию можно только через модернизацию инфраструктуры и допуск частных структур к управлению ресурсами. Но при текущей политике централизации это маловероятно. По ее словам, такие проблемы — следствие общей системы власти, стремящейся к монополизации всех сфер.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com