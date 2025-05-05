Самый могущественный человек Пакистана выходит из тени 3 5.05.2025, 16:32

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Сайед Асим Мунир

Чтобы бросить вызов Индии.

Пакистанский главнокомандующий, генерал Сайед Асим Мунир, обычно избегавший публичности, стал ключевой фигурой в обострившемся конфликте с Индией после недавнего террористического акта в Кашмире, унесшего жизни более 20 индийских туристов, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Выступая перед солдатами на учениях, Мунир заявил: «Любая военная провокация со стороны Индии получит мгновенный, решительный и даже более мощный ответ».

Генерал, чьи взгляды сформированы в разведывательных структурах и укоренены в религиозной идеологии, назвал Кашмир «яремной веной» Пакистана — термин, глубоко вписанный в пакистанский национализм. Индийский МИД осудил это как провокацию, заявив, что Кашмир — «неотъемлемая часть» Индии.

Аналитики отмечают, что Мунир символизирует собой возврат к более исламистской риторике в пакистанской армии, начавшейся еще при генерале Зиа-уль-Хаке. Его речи, проникнутые идеологией «двух наций», сигнализируют о сниженной готовности к диалогу.

США, ООН и Китай призвали к сдержанности, однако ситуация остается нестабильной. По словам аналитика Захида Хуссейна, даже ограниченные удары Индии могут перерасти в широкомасштабный конфликт.

На фоне замороженных дипломатических отношений и воинственных заявлений, риск эскалации резко возрастает.

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