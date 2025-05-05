Bloomberg: Власти Испании раскрыли третью неисправность в электросети в день крупнейшего блэкаута

Bloomberg: Власти Испании раскрыли третью неисправность в электросети в день крупнейшего блэкаута5
- 5.05.2025, 16:44
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До этого власти сообщали лишь о двух аварийных ситуациях.
Испанские власти выявили ещё один сбой в системе электроснабжения, который произошёл за секунды до масштабного блэкаута 28 апреля — крупнейшего в истории страны пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org). Министр по вопросам экологического перехода Испании Сара Аагесен заявила, что был зафиксирован третий аварийный случай, произошедший за 19 секунд до отключения электричества.
До этого власти сообщали лишь о двух аварийных отключениях на юго-западе страны с разницей в 1,5 секунды. Новая информация может сыграть ключевую роль в расследовании причин масштабного сбоя, который затронул более 50 миллионов человек в Испании и Португалии.
В результате отключения были парализованы общественный транспорт, связь, интернет и работа предприятий. Магазины и рестораны были вынуждены закрыться. Управляющая высоковольтной сетью компания Red Eléctrica и правительство ведут расследование, которое может занять месяцы из-за необходимости анализа больших объёмов данных.
Власти потребовали от крупнейших производителей электроэнергии содействия в расследовании и предоставления технической информации. Во время сбоя в системе преобладали возобновляемые источники энергии — солнечная и ветровая. Несмотря на критику в адрес «зелёной» энергетики, правительство настаивает: причина отключения не в ней.
Правительство владеет 20% холдинга Redeia Corporación SA, которому принадлежит Red Eléctrica, а его председатель был назначен на пост в связи с политическими процессами.