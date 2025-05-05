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«Гигантский просчет» президента США: Европа открывает двери для ученых

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  • 5.05.2025, 17:09
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«Гигантский просчет» президента США: Европа открывает двери для ученых

Фон дер Ляйен и Макрон отреагировали на войну Трампа с университетами.

Европейская комиссия и Франция запускают амбициозную программу, направленную на привлечение лучших ученых со всего мира. В рамках инициативы «Выбери Европу для науки» планируется выделить €600 миллионов для поддержки исследований и создания безопасного пространства для науки в Европе, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org)

Выступая вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном в знаменитом Университете Сорбонна в Париже, Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что инициатива «Выбери Европу для науки» предложит программу на сумму €500 миллионов с 2025 по 2027 год для привлечения иностранных исследователей, чтобы «поддержать лучших и самых ярких ученых и исследователей из Европы и всего мира».

«Роль науки в современном мире ставится под сомнение. Под сомнение ставятся инвестиции в фундаментальные, свободные и открытые исследования. Какая огромная ошибка», — сказала фон дер Ляйен. «Наука не имеет паспорта, пола, этничности или политической партии».

Глава Еврокомиссии построила свою речь вокруг истории Марии Кюри — выдающегося ученого, лауреата Нобелевской премии, которая бежала из оккупированной Россией Польши во Францию.

Она добавила, что хочет, чтобы страны ЕС тратят 3% от своего валового внутреннего продукта на исследования к 2030 году, хотя Брюссель на протяжении десятилетий призывает государства-члены достичь этой цели без особого успеха.

Макрон также анонсировал схожую программу в прошлом месяце — «Выбери Францию для науки», но эта инициатива столкнулась с критикой со стороны французских исследователей, которые борются за повышение заработных плат и улучшение условий труда в университетах, чтобы конкурировать с американскими коллегами. Президент Франции сообщил, что они уже получили «несколько сотен» заявок на программу.

Макрон отметил, что программа позволила Франции «принять лучших исследователей», чья работа в области климатических наук находилась под угрозой.

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