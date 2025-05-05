закрыть
5 мая 2025, понедельник, 18:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Стильная недорогая модель Subaru вызвала настоящий ажиотаж у покупателей

  • 5.05.2025, 17:21
  • 3,536
Стильная недорогая модель Subaru вызвала настоящий ажиотаж у покупателей

По итогам апреля продажи японского автомобиля увеличились почти на 86%.

Недорогая спортивная модель Subaru BRZ является стильным и необычным автомобилем, который нравится некоторым покупателям. Однако буквально на днях это компактное купе вызвало ажиотаж и существенно увеличило свои продажи.

Детали сообщает Carscoops. В общем исчислении продажи этой модели не так высоки. США – один из ключевых рынков для спорткара Subaru BRZ. Там по итогам апреля 2025 года продажи японского автомобиля увеличились почти на 86%.

Тем не менее, производитель реализовал всего 331 экземпляр даже с учетом огромного роста в процентах. В условиях жесткой конкуренции и популярности кроссоверов непрактичное купе не может похвастать крепкими позициями на рынке.

Продажи Subaru BRZ вместе с близнецом в лице Toyota GR86 подходят к завершению на многих рынках. Однако второй автомобиль все же получит преемника. Недавно сообщалось, что его разработают совместно с Mazda.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Шоу начинается
Шоу начинается Сергей Алексашенко
Россия пошла на унижение
Россия пошла на унижение Сергей Корсунский
Курс — на Красную площадь
Курс — на Красную площадь Александр Невзоров
Успешные операции Украины напугали Кремль
Успешные операции Украины напугали Кремль Петр Олещук