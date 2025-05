Премьеров Польши и Нидерландов атаковали на церемонии в Вагенингене

DIRECT ACTION AGAINST WAR(MONGERS) 5-5-2025

During the Liberation Festival in Wageningen, a smoke bomb was thrown at warmonger/genocide lover Schoof and Polish warmonger Tusk.

een rookbom voor oorlogshitser/genocide-liefhebber Schoof en Poolse oorlogshitser Tusk gegooid #NATO pic.twitter.com/ULrUKOe6qc