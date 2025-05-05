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Премьеров Польши и Нидерландов атаковали на церемонии в Вагенингене

  • 5.05.2025, 17:28
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Премьеров Польши и Нидерландов атаковали на церемонии в Вагенингене

За нападением могут стоять пропалестинские активисты.

В нидерландском городе Вагенинген во время официальной церемонии, посвященной 80-летию освобождения страны от нацистской оккупации, в сторону премьера Нидерландов Дика Схофа и его польского коллеги Дональда Туска бросили дымовую шашку. Об этом сообщает нидерландская газета Gazet van Antwerpen (GVA).

Инцидент произошел непосредственно перед тем, как лидеры должны были зажечь символический огонь освобождения — главный ритуал ежегодного празднования. После взрыва дымовой шашки охрана мгновенно эвакуировала политиков со сцены.

По информации журналистов, за нападением могут стоять пропалестинские активисты. Они выкрикивали лозунги, освистывали Схофа, держали в руках палестинские платки и красные карточки, символически «выгоняя» нидерландского премьера.

Несмотря на инцидент, уже через несколько минут оба лидера вернулись на сцену в сопровождении усиленной охраны и зажгли огонь. Мероприятие продолжилось музыкальным выступлением.

8 мая в Европе отмечают День Победы во Второй мировой войне. Именно в этот день 1945 Антигитлеровская коалиция официально подписала безоговорочную капитуляцию нацистской Германии в Берлине.

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