Премьеров Польши и Нидерландов атаковали на церемонии в Вагенингене 5.05.2025, 17:28

3,700

За нападением могут стоять пропалестинские активисты.

В нидерландском городе Вагенинген во время официальной церемонии, посвященной 80-летию освобождения страны от нацистской оккупации, в сторону премьера Нидерландов Дика Схофа и его польского коллеги Дональда Туска бросили дымовую шашку. Об этом сообщает нидерландская газета Gazet van Antwerpen (GVA).

Инцидент произошел непосредственно перед тем, как лидеры должны были зажечь символический огонь освобождения — главный ритуал ежегодного празднования. После взрыва дымовой шашки охрана мгновенно эвакуировала политиков со сцены.

По информации журналистов, за нападением могут стоять пропалестинские активисты. Они выкрикивали лозунги, освистывали Схофа, держали в руках палестинские платки и красные карточки, символически «выгоняя» нидерландского премьера.

DIRECT ACTION AGAINST WAR(MONGERS) 5-5-2025

During the Liberation Festival in Wageningen, a smoke bomb was thrown at warmonger/genocide lover Schoof and Polish warmonger Tusk.

een rookbom voor oorlogshitser/genocide-liefhebber Schoof en Poolse oorlogshitser Tusk gegooid #NATO pic.twitter.com/ULrUKOe6qc — Tom Welschen (@TWelschen) May 5, 2025

Несмотря на инцидент, уже через несколько минут оба лидера вернулись на сцену в сопровождении усиленной охраны и зажгли огонь. Мероприятие продолжилось музыкальным выступлением.

8 мая в Европе отмечают День Победы во Второй мировой войне. Именно в этот день 1945 Антигитлеровская коалиция официально подписала безоговорочную капитуляцию нацистской Германии в Берлине.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com