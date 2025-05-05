Белорус нашел «самый дорогой зефир»5
- 5.05.2025, 17:39
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Цена шокирует.
Белорус нашел «самый дорогой зефир». Видео об этом он выложил в TikTok, заметил Blizko.by.
Это зефир молочный со свежезаваренным кофе. Также в составе натуральный молочный бельгийский шоколад. По словам блогера, зефир напоминает плотное молочное суфле.
Стоит эта сладость 7,26 рубля за одну штучку. Зефир выпускает завод В.П. Пастухова, который находится в России. В одной упаковке 60 граммов. За килограмм получается 121 рубль.
@mikolaby Самый дорогой зефир🔥 Как вам цена❓Кто покупал❓ #едаялюблютебя #обзор #сладости #новинки #минск ♬ оригинальный звук - Микола