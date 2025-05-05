Белорус нашел «самый дорогой зефир» 5 5.05.2025, 17:39

3,152

Цена шокирует.

Белорус нашел «самый дорогой зефир». Видео об этом он выложил в TikTok, заметил Blizko.by.

Это зефир молочный со свежезаваренным кофе. Также в составе натуральный молочный бельгийский шоколад. По словам блогера, зефир напоминает плотное молочное суфле.

Стоит эта сладость 7,26 рубля за одну штучку. Зефир выпускает завод В.П. Пастухова, который находится в России. В одной упаковке 60 граммов. За килограмм получается 121 рубль.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com