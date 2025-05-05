The Telegraph: Украина стремительно превращается в «арсенал свободного мира»
- 5.05.2025, 17:44
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Киев развивает собственную оборонную стратегию.
На фоне неопределенности вокруг американской помощи, Украина развивает собственную оборонную стратегию, пишет The Telegraph, Киев делает ставку на независимость: масштабирует производство вооружений, открывает совместные предприятия с западными компаниями и массово использует дроны (перевод — сайт Charter97.org).
В 2023 году Украина заложила основы для самодостаточной обороны. В условиях дефицита артиллерийских снарядов ставка была сделана на беспилотники. Только за прошлый год страна произвела более двух миллионов ударных FPV-дронов, способных поражать цели на расстоянии до 1700 км.
Параллельно Киев реализует так называемую «датскую модель» — прямое финансирование внутреннего производства союзниками. Уже 85% компонентов гаубиц «Богдана» собираются внутри страны, а темпы выпуска утроились. К проекту подключились BAE Systems и Rheinmetall — последняя планирует открыть в Украине завод по обслуживанию танков Leopard.
Однако без США остаются критические уязвимости — в первую очередь, в области ПВО и разведки. «Украинской замены этим компонентам нет», — отмечает аналитик Николай Белесков.
Тем не менее Киев продолжает двигаться к амбициозной цели — стать «арсеналом свободного мира» и выжить даже при свертывании американской поддержки.