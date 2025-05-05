Северокорейские мигранты — новый вклад Пхеньяна в союз с Москвой 5 5.05.2025, 17:55

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Это дешевая, трудолюбивая и нарушающая санкции рабочая сила.

На фоне острой нехватки кадров, усугубленных войной и демографическим спадом, Россия активно принимает трудовых мигрантов из Северной Кореи — несмотря на запрет Совбеза ООН, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

По данным южнокорейской разведки, с начала 2024 года в Россию прибыли около 15 000 северокорейцев, в основном по студенческим визам. Их привлекают в строительство и тяжелую промышленность — за высокую выносливость, 12-часовой рабочий день без жалоб и низкие зарплаты.

В 2019 году ООН запретила трудоустройство северокорейцев за границей, поскольку более 90% их заработка уходит режиму Ким Чен Ына, финансируя, в том числе, ядерную программу. Однако Москва и Пхеньян все чаще игнорируют эти ограничения.

В 2023 году КНДР отправила в Россию 12 000 солдат для поддержки войны против Украины, еще 3 000 прибыли в 2024-м. Также сообщается о поставках ракет, включая ту, что убила 12 человек в Киеве в апреле.

Работодатели в России, включая крупные строительные компании, готовы принимать больше северокорейцев. Как заявил один из застройщиков: «Чем больше, тем лучше».

Тем временем Москва наращивает сотрудничество с Пхеньяном, строя мосты — и буквально, и политически.

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