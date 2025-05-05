The Economist назвал причины не отказываться от алкоголя совсем 4 5.05.2025, 18:06

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Посещение пабов улучшает чувство вовлеченности в сообщество и повышает удовлетворенность жизнью.

Умеренное потребление алкоголя может быть оправдано с экономической, социальной и культурной точек зрения, пишет The Economist.

Сейчас молодые люди, особенно представители поколения Z, все чаще отказываются от спиртного: так, в США около 30% 20–29-летних не употребляли алкоголь в течение прошлого года. Однако журнал пишет, что подобная тенденция может привести к неожиданным последствиям.

Во-первых, алкоголь остается важным источником дохода в ресторанной индустрии. По оценке The Economist, в США прибыль заведений общепита в значительной степени обеспечивается за счет продажи спиртного — по сравнению с блюдами его наценка выше, а затраты на производство и обслуживание ниже. В этом смысле посетители, заказывающие только воду, «получают выгоду за чужой счет», утверждает издание.

Во-вторых, отказ от алкоголя может способствовать росту социальной изоляции. На протяжении веков он помогал людям расслабиться и легче вступать в контакт. Посещение пабов улучшает чувство вовлеченности в сообщество и повышает удовлетворенность жизнью, говорится в материале.

В-третьих, спиртное может помогать креативности: легкое опьянение снижает напряжение и контроль, что иногда помогает находить нестандартные решения. Исторически многие художники, писатели и новаторы употребляли алкоголь в процессе творчества. По мнению авторов материала, полный отказ от него может обеднить культурное и интеллектуальное пространство.

The Economist предостерегает от злоупотребления алкоголем, но подчеркивает, что выступает в защиту «старомодной» идеи умеренного потребления.

На прошлой неделе The Guardian опубликовало материал со ссылкой на исследование, вышедшее в Canadian Journal of Cardiology, посвященное влиянию шампанского на здоровье сердца.

Ученые отметили положительную связь между умеренным потреблением шампанского и белого вина и снижением риска сердечной остановки. Среди других благоприятных факторов также были названы регулярное потребление фруктов, поддержание позитивного эмоционального состояния, контроль массы тела и артериального давления.

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