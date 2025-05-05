Украина получит от союзников дополнительные системы Patriot
- 5.05.2025, 18:16
Системы ПВО могут передать США и Греция.
Западные союзники готовы поставить Украине дополнительные системы ПВО Patriot. Как пишет агентство Reuters со ссылкой на источник, среди потенциальных поставщиков этих систем числятся США и Греция.
Союзники постараются достичь соглашения о поставках Украине этих систем ПВО до саммита НАТО в июне.
Как отмечает агентство, Украина все больше и больше нуждается в новых комплексах Patriot для сбивания российских баллистических ракет: в прошлом месяце президент Владимир Зеленский заявил телеканалу CBS, что его правительство готово закупить 10 таких систем ПВО.
По состоянию на апрель этого года у Украины было семь полностью работоспособных систем Patriot.
Ссылаясь на официальных лиц США, газета New York Times в воскресенье сообщила, что Вашингтон планирует отправить Украине систему Patriot, базирующуюся в Израиле, после ее ремонта. Решение было принято, в частности, в связи с российской атакой на Киев в ночь на 24 апреля.
Зеленский сообщил, что обсуждал системы противовоздушной обороны с президентом США Дональдом Трампом во время короткого разговора в Ватикане, куда оба лидера прибыли на церемонию похорон папы римского.