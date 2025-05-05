Сборная Беларуси по пляжному футболу разгромила Гватемалу на чемпионате мира 5.05.2025, 18:20

Белорусы с первого места вышли в 1/4 финала турнира.

Сборная Беларуси по пляжному футболу в третьем матче группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу сумела разгромить соперников из Гватемалы.

Счет в матче группы А — 12:3 в пользу команды Николаса Альварадо. Покер в этом матче оформили Анатолий Рябко и Игорь Бриштель. Дубль у Вадима Бокача.

У соперника дублем отметился Пабло Крокер.

Напомним, в первом матче команда Николаса Альварадо обыграла хозяйку турнира — сборную Сейшельских островов (6:3). Во втором с таким же счётом были обыграны японцы.

Таким образом, вне зависимости от результата матча между сборными Японии и Сейшел, сборная Беларуси занимает первое место в группе А.

У команды Альварадо 9 набранных очков после трёх игр мундиаля. Наша команда сыграет со сборной, занявшей второе место в группе В. Это будет либо сборная Португалии, либо сборная Ирана. Очный поединок между командами европейскими бразильцами и персами состоится сегодня в 19.30.

На минувшем чемпионате мира, который проходил в феврале 2024 года в Дубае (ОАЭ), сборная Беларуси заняла историческое четвёртое место. Наша команда без потерь прошла группу С, в которой поочерёдно обыграла сборные Сенегала (6:4), Японии (3:1) и Колумбии (4:1).

В четвертьфинале в дополнительное время белорусы обыграли португальцев (4:3), а в полуфинале по пенальти проиграли итальянцам (3:3, 4:5 П). В матче за третье место команда Николаса Альварадо уступила Ирану (1:6).

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