В президента Кении бросили ботинок во время выступления
- 5.05.2025, 18:29
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В президента Кении Уильяма Руто кинули ботинок во время его речи про экономическое положение в стране и стоимость жизни. Глава государства отбил башмак и не пострадал, передает Reuters. Полиция задержала трех человек.
В 2024 году в Кении вспыхнули протесты из-за политической коррупции и планов властей поднять налоги. В ходе столкновений с полицией погибли более 40 человек.
Президент в итоге решил отказаться от повышения налогов, уволил членов правительства и был вынужден пригласить в кабинет министров представителей оппозиции, но недовольство населения в Кении остается по-прежнему высоким, отмечает агентство.