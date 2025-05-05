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В Рим прибыли все кардиналы, которые будут избирать нового Папу

  • 5.05.2025, 18:37
В Рим прибыли все кардиналы, которые будут избирать нового Папу

Участие в конклаве могут принять 138 кардиналов со всего мира.

В понедельник, 5 мая, в Рим прибыли все 133 кардинала-избирателя, которые будут участвовать в конклаве для избрания нового Папы Римского. Об этом сообщает Vatican News.

Как отмечается в материале, 5 мая в Ватикане в рамках приготовления к избранию нового Папы Римского в зале синодальных заседаний состоялось десятое общее собрание кардиналов.

В заседании приняли участие 179 кардиналов, 132 из которых — это те, кто будет участвовать в конклаве, пишет Vatican News.

2 мая на крыше Сикстинской капеллы в Ватикане установили дымоход для выборов Папы. Также были установлены две чугунные печи, размещенные в 30 метрах ниже.

Тайный конклав для избрания нового Папы Римского начнется 7 мая.

Участие в конклаве могут принять 138 кардиналов со всего мира. Сикстинскую капеллу с 28 апреля закрыли для туристов в связи с подготовкой к голосованию.

Папа Римский Франциск умер в пасхальный понедельник, 21 апреля, в возрасте 88 лет в своей резиденции Каза-Санта-Марта в Ватикане. Он лечился от двусторонней пневмонии и пережил госпитализацию. Как сообщила пресс-служба Святого престола, причиной смерти понтифика стал инсульт головного мозга, необратимый сердечно-сосудистый коллапс и кома.

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