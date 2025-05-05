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Лукашенко подписал указ о призыве на службу офицеров запаса

  • 5.05.2025, 18:44
Лукашенко подписал указ о призыве на службу офицеров запаса

Подробности.

Александр Лукашенко 5 мая подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу.

В 2025 году планируется призвать в Вооруженные Силы и органы погранслужбы белорусских мужчин в возрасте до 27 лет из числа офицеров запаса, не прошедших срочную военную службу, службу в резерве Вооруженных Сил и не имеющих права на отсрочку от призыва.

Это ежегодный плановый призыв, он позволит повысить уровень укомплектованности первичных воинских должностей офицерского состава и обеспечить подготовку резерва.

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