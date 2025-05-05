«300 рублей за номер без завтрака»
- 5.05.2025, 18:56
- 3,910
Белорус показал в соцсетях гостиницу в Бресте и спровоцировал дискуссию.
На майские праздники турист из Могилева остановился в гостинице «Буг» в Бресте и выложил видеообзор номера в TikTok. Многих возмутила высокая цена, пишет BG.Media.
Во время майских праздников гость из Могилева заселился в гостиницу «Буг» — одно из самых известных, можно даже сказать исторических мест в Бресте. В коротком ролике в TikTok он показал улучшенный номер: двуспальная кровать, душевая кабинка, вид во внутренний двор. Завтрак в стоимость не включен. Цена удовольствия — 300 рублей за сутки.
«Не знаю, дорого или дешево. Наверное, дороговато за такой номер, но заселили в половину десятого, хотя по правилам — с 14.00. Так что мини-бонус», — прокомментировал автор видео.
@vadimlyahoi Гостиница Буг Брест#рекомендации #беларусь🇧🇾 #брест ♬ оригинальный звук - Вадим Ляхой
Реакция в соцсетях: от иронии до расчетов
Видео вызвало оживленную дискуссию в комментариях. Многие назвали стоимость завышенной.
«Конечно, дорого. Квартиру дешевле снять».
«300 — жирно для такого номера».
«Гостиница „Веста“ — 260 рублей за люкс. Этот номер даже рядом не стоял».
«Как здорово, что я купил палатку за 39 рублей».
Но были и те, кто встал на защиту гостиницы.
«Недорого для сезона праздников. Атмосфера, допуслуги, сервис — это не квартира».
«Вообще отличная гостиница, хорошая локация. За атмосферу и порядок можно доплатить».
Сколько стоят номера в «Буге» на самом деле?
Согласно информации на официальном сайте гостиницы «Буг», стоимость номеров варьируется от 100 до 430 рублей в сутки. Стандартный одноместный номер — от 162 рублей, а за 300 рублей можно снять уже двухкомнатный номер, где жил Владимир Высоцкий. Однако точный тип номера из ролика найти не удалось.
Почему так дорого?
Повышенные цены на размещение в Бресте во время праздников не новость. К майским в городе также приурочено празднование 80-летия Победы. Многие пользователи утверждают, что стоимость аренды квартир и гостиниц в этот период удвоилась.
«Цены установлены на время праздников. После 11 мая все будет дешевле в два раза», — пишут в комментариях.
Ранее BG.media писало, сколько стоит снять квартиру на майские праздники. Так, за сутки проживания в однокомнатной квартире придется заплатить от 250 до 500 рублей, в двухкомнатной — от 60 до 900, а в «трешке» — 360 рублей.
Это значит, что за восемь праздничных ночей (с 1 по 9 мая) жилье может обойтись от 720 до 6200 рублей.
Если вывести «среднюю температуру по больнице» по каждой категории квартир, то выходит, что цены на аренду однокомнатных за два года поднялись в Бресте в 3,7 раза, на «двушки» — в 7,3 раза, а трехкомнатные за два года подорожали в 1,6 раза.