Генпрокурор Канады запустил конфискацию крупнейшего в мире российского транспортного самолета 10 5.05.2025, 19:23

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Его высота — семь этажей, а длина — почти футбольное поле.

Уже третий год припаркованный в аэропорту Торонто крупнейший в мире серийный грузовой самолёт Ан-124, вероятно, будет конфискован. Представитель Министерства иностранных дел Канады сообщил порталу Insauga, что дело о конфискации российского самолета находится в высшем суде Онтарио. «Генпрокурор Канады 18 марта 2025 года подал заявление в Верховный суд Онтарио о конфискации имущества», — сообщил представитель ведомства.

Грузовой самолёт Антонов Ан-124 — один из 26 самолётов такого типа в мире. Его высота — семь этажей, а длина — почти футбольное поле. Стоимость постройки сопоставимого самолета составляет около $300 млн. Он принадлежит частной российской грузовой авиакомпании «Волга-Днепр» и после начала войны России и Украины доставлял из Китая в Канаду крупную партию наборов для тестирования на коронавирус. Самолет не смог улететь после закрытия воздушного пространства Канады для российских авиакомпаний 27 февраля 2022 года.

8 июня 2023 года Оттава арестовала самолёт и заявила о намерении передать его Украине. Экс-премьер Канады Джастин Трюдо сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что тот вскоре получит самолёт и Россия больше никогда не сможет его вернуть. Чтобы отобрать самолет у «Волга-Днепр», правительство Канады уточнило свой ордер на арест и внесло в него вместо России авиакомпанию «Волга-Днепр», а также Сбербанк. Это поможет Канаде легче конфисковать самолет, сообщало агентство Canadian Press со ссылкой на источники. В заявлении правительства говорилось, что принимаются серьезные меры, чтобы «имущество было окончательно конфисковано».

Владелец самолета — авиакомпания «Волга-Днепр» не согласилась с конфискацией и обратилась в суд Оттавы в конце 2023 года. Юридическая тяжба продолжается, компания пытается доказать, что санкции Канады против российского владельца самолёта недействительны. В августе прошлого года компания «Волга-Днепр» подала иск на 100 млн долларов против правительства Канады. Авиакомпания сослалась на двустороннее инвестсоглашение 1989 года между РФ и Канадой, которое не допускает конфискацию.

Быстро покинуть Канаду самолет не сможет. Он долго простоял на взлётно-посадочной полосе, ожидается, что для восстановления его лётной годности потребуется серьёзное техническое обслуживание. Также аэропорт Торонто ждет оплаты огромного счета за парковку.

Основатель авиакомпании «Волга-Днепр» бизнесмен Алексей Исайкин после начала войны попал под санкции США, Канады и Великобритании. В 90-е бывший военный экономист стал учредителем авиакомпании с грузовыми самолетами Ан-124-100, что помогло сохранить их востребованность. До войны с Украиной его компания была крупным игроком в мировых авиаперевозках крупногабаритных грузов. После 2022 года владеть компанией стали ее топ-менеджеры — Игорь Аксенов, Валерий Габриэль, Сергей Дьячков, Вильдан Зиннуров.

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