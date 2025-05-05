Авиация ВСУ ударила по пункту управления российскими дронами в Теткино Курской области 2 5.05.2025, 19:28

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Ликвидированы военные РФ и уничтожена техника.

Украинская боевая авиация 4 мая нанесла удар по пункту управления дронами в районе населенного пункта Теткино Курской области. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что в этом пункте базировались экипажи разведывательных и ударных беспилотников.

«В результате удара ликвидированы до 20 оккупантов и уничтожена их техника. Отважные пилоты Воздушных Сил и все Силы обороны Украины продолжают системно снижать возможности государства-агрессора вести захватническую войну», - рассказали в Генштабе.

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