Соболенко встала в один ряд с Сереной Уильямс и Свентек по почетному рейтинговому показателю 2 5.05.2025, 19:34

1,096

Белоруска превосходит в рейтинге WTA ближайшую преследовательницу на огромное расстояние.

Позициям белорусской теннисистки, празднующей 5 мая 27-й день рождения, в мировой табели после победы в Мадриде ничто не угрожает.

В обновленной версии рейтинга Арина Соболенко превосходит ближайшую преследовательницу Игу Cвентек на огромное расстояние — 4345 баллов. Это означает, что белоруска сохранит звание первой ракетки мира не только после ближайшего турнира WTA-1000 в Риме (Италия), но и по итогам «Ролан Гаррос». Более того, полька с трудом отстояла вторую позицию в классификации — американка Кори Гауфф уже в 170 очках от нее.

Что касается Соболенко, то она довела свой рейтинг до 11 118 пунктов. Тем самым Арина единомоментно достигла третьего показателя в истории. Ранее превышать планку в 11 тысяч удавалось только двум теннисисткам. Это Серена Уильямс и Ига Свентек.

Добавим, что в топ-100 теперь снова три представительницы Беларуси. И если Виктория Азаренко отступила на 6 позиций и стала 54-й в мире, то Александра Саснович, напротив, спрогрессировала на 11 строк — 99-я.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com