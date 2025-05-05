Соболенко встала в один ряд с Сереной Уильямс и Свентек по почетному рейтинговому показателю

Соболенко встала в один ряд с Сереной Уильямс и Свентек по почетному рейтинговому показателю2
- 5.05.2025, 19:34
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Белоруска превосходит в рейтинге WTA ближайшую преследовательницу на огромное расстояние.
Позициям белорусской теннисистки, празднующей 5 мая 27-й день рождения, в мировой табели после победы в Мадриде ничто не угрожает.
В обновленной версии рейтинга Арина Соболенко превосходит ближайшую преследовательницу Игу Cвентек на огромное расстояние — 4345 баллов. Это означает, что белоруска сохранит звание первой ракетки мира не только после ближайшего турнира WTA-1000 в Риме (Италия), но и по итогам «Ролан Гаррос». Более того, полька с трудом отстояла вторую позицию в классификации — американка Кори Гауфф уже в 170 очках от нее.
Что касается Соболенко, то она довела свой рейтинг до 11 118 пунктов. Тем самым Арина единомоментно достигла третьего показателя в истории. Ранее превышать планку в 11 тысяч удавалось только двум теннисисткам. Это Серена Уильямс и Ига Свентек.
Добавим, что в топ-100 теперь снова три представительницы Беларуси. И если Виктория Азаренко отступила на 6 позиций и стала 54-й в мире, то Александра Саснович, напротив, спрогрессировала на 11 строк — 99-я.