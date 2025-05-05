Искусственный интеллект разгадал загадку картины Рафаэля 1 5.05.2025, 19:50

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Речь идет о «Мадонне с Розой».

Исследователи из Великобритании и США разработали на основе искусственного интеллекта специальный алгоритм для подтверждения авторства картин. Это программное обеспечение фиксирует нюансы, которые человеческому глазу не видны, пишет ScienceAlert.

Для идентификации автора ученые научили искусственный интеллект использовать популярный в искусствоведении метод формального исследования. Специалисты сопоставляют все известные подписные работы художника и выделяют характерные признаки его авторской манеры. Авторская манера всегда индивидуальна и принадлежит одному человеку, как, например, почерк.

Для исследования выбрали картину Рафаэля «Мадонна с Розой» (Madonna della rosa). Это полотно датируется 1518 – 1520 годами и давно вызывает дискуссии среди знатоков, ведь существует вторая измененная версия этой картины с автографом художника. Так что до сих пор эксперты не пришли к общему выводу, принадлежит «Мадонна с Розой» кисти Рафаэля или нет.

После обработки изображения программное обеспечение обнаружило, что на иконе лицо Иосифа изображено другим человеком. Хотя исследовательская группа, разрабатывавшая алгоритм, предостерегает: искусственный интеллект является инструментом и может помогать искусствоведам, но не заменить их.

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