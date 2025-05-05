В Германии лидеры ХДС, ХСС и СДПГ подписали коалиционный договор 5.05.2025, 20:13

Украина в соглашении названа ключевым фактором европейской безопасности и стабильности.

В понедельник, 5 мая лидеры консервативного блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии подписали коалиционное соглашение. Во вторник в парламенте пройдут выборы канцлера.

Это уже пятая черно-красная коалиция в истории ФРГ. Лидеры партий подписали в Берлине 144-страничное коалиционное соглашение под названием «Ответственность за Германию». Как отмечают журналисты, первым испытанием для альянса будет избрание во вторник лидера ХДС Фридриха Мерца десятым федеральным канцлером.

Для избрания канцлером Мерц нуждается в голосах большинства всех членов Бундестага. Это 316 голосов. Бундестаг состоит из 328 политиков от ХДС/ХСС и СДПГ. Несмотря на небольшое преимущество, избрание Мерца в первом туре голосования считается достаточно уверенным.

Перед подписанием соглашения Мерц заявил, что коалиция хочет двигать Германию вперед с помощью реформ и инвестиций.

«Я очень уверен, что нам удастся управлять нашей страной мощно, планомерно и надежно, начиная с завтрашнего дня» - сказал Мерц. Его команда полна решимости «реализовать именно этот план сейчас и целенаправленно изменить ситуацию в Германии».

Как пишет Der Spiegel, Украина в соглашении названа ключевым фактором европейской безопасности и стабильности. Коалиция обещает поддерживать Украину с позиции силы, речь идет о военной, политической, экономической и гражданской поддержке.

В частности, Германия планирует оставаться одним из ключевых партнеров Украины по послевоенному восстановлению. В этом контексте акцентируется внимание на поиске механизмов полной конфискации замороженных российских активов.

Германия также подтверждает свою приверженность перспективе членства Украины в НАТО и призывает принять Украину, Молдову и страны Западных Балкан в ЕС.

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